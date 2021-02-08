Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два поединка.

«Подтверждение сделки выйдет в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были соперничающие промоутеры и боксеры. Мы сделали самое сложное.

Мы усердно работали последние пару месяцев. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок: из Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки.

Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе.

Одним из увлекательных моментов этого боя будет подготовка, потому что это два совершенно разных персонажа, две разные личности.

Тайсон очень хорош в интеллектуальной игре. Энтони взволнован. Он настолько сосредоточен, что не прекращал тренироваться после боя с Кубратом Пулевым в декабре. Он как лев в клетке.

Противостояние будет эпическим», – сказал Хирн.

Напомним, что в 2020 году Джошуа и Фьюри договорились о проведении 2 боев в 2021-м. Британцы владеют всеми титулами в тяжелом весе.

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