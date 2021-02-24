«МЮ» хочет подписать Холанда. Форвард просит 350 тысяч фунтов в неделю (MEN)

заинтересован в приобретении нападающего дортмундской .

Как пишет Manchester Evening News, главный тренер команды и спортивный директор Джон Мерто сходятся во мнении о том, что Холанд – это идеальная долгосрочная замена ушедшему в «Интер» Ромелу Лукаку. также заинтересован в подписании контракта с норвежцем.

Утверждается, что нападающий хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне «Юнайтед» пытался подписать норвежца из «Ред Булла». После перехода в «Боруссию» 20-летний игрок забил 47 голов в 48 матчах.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.