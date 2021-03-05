Единая лига ВТБ. ЦСКА против «Химок», «Зенит» принимает «Парму»

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В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходит знаменитое «Дерби Ленинградки». Московский ЦСКА принимает подмосковные «Химки».

Санкт-петербургский «Зенит» дома играет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Химки 65:45 (3 четверть)
Дата проведения
15 марта, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Зенит – Парма 43:36 (2 четверть)
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 15-3, УНИКС – 15-4, ЦСКА – 12-5, Локомотив-Кубань – 12-6, Зелена-Гура – 12-8, Нижний Новгород – 10-7, Химки – 8-8,  Парма – 7-8, Автодор – 8-11, Калев – 5-13, Енисей – 4-13, Астана – 4-13, Цмоки-Минск – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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