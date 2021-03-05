Хет-трик Роналду, победы «МЮ», «Интера» и «Арсенала», Большунов снова лучший, 10-й титул Медведева и другие новости утра

1. В 22-м туре чемпионата России «Локомотив» превзошел «Сочи» (3:1) благодаря трем голевым пасам Жемалетдинова и вышел на 4-е место в РПЛ. «Краснодар» выиграл впервые в 2021 году, разгромив «Тамбов» (4:0). «Рубин» был сильнее «Уфы» (3:0).

2. В 27-м туре чемпионата Италии «Ювентусу» разделался с «Кальяри» (3:1). Роналду оформил «идеальный» хет-трик за 22 минуты. Правда, его могло не быть – Криштиану, кажется, должны были удалить за попадание шипами в подбородок вратарю соперника. Португалец жестом ответил критикам после третьего гола, а потом отказался от интервью. После игры Роналду объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. И Король футбола поздравил его: «Я восхищаюсь тобой».

А «Интер» справился с «Торино» (2:1) и увеличил отрыв до 9 очков от «Милана», сгоревшего «Наполи» (0:1) дома. С чемпионом все ясно?

3. «Арсенал» сделал «Тоттенхэм» (2:1) в лондонском дерби. Феерил Эрик Ламела: сперва забил потрясающий гол рабоной, а потом удалился, словив две желтых карточки за 7 минут. «МЮ» победил «Вест Хэм» (1:0) благодаря автоголу. «Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

4. НХЛ. Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Аризону», набрав 5 очков в 3 последних матчах. «Айлендерс» выиграли 9-й матч подряд, «Каролина» – 8-й. Все результаты – здесь.

5. Александр Большунов второй год подряд стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке преследования на 50 км свободным стилем он стал лишь 6-м, Крюгер выиграл, Клэбо – 4-й. Зато россиянин – с хрустальными глобусами.

Юлия Ступак завоевала бронзу в пасьюте на 30 км и стала второй в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, выиграла Джесси Диггинс. Большунов заработал 17,34 млн рублей за сезон-2020/21, Ступак – 8,812 млн. Сборная России выиграла Кубок наций.

6. НБА. «Голден Стэйт» победил «Юту», «Оклахома» одолела «Мемфис». Другие результаты – здесь.

7. «Ростов» рассматривает бойкот матча с «Ротором» из-за систематических судейских ошибок в пользу соперников, но не хочет обвинений в сдаче игры.

8. Даниил Медведев победил в Пьер-Уга Эрбера в финале турнира в Марселе (6:4, 6:7, 6:4). Россиянин выиграл 10-й титул ATP, все – на харде.

9. Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Нове Место, Россия с тремя штрафными кругами (два – у Логинова) – 7-я. Самуэльссон и Перссон победили в сингл-миксте, Куклина и Елисеев – 5-е.

10. Трансферы. Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барсу». Сауль может покинуть «Атлетико» за 35-50 млн евро, у него есть предложение от «Баварии». Флик уйдет в сборную Германии, только если «Бавария» найдет ему замену, Нагельсманн – один из вариантов.

11. В Бахрейне завершились предсезонные тесты «Формулы-1». Ферстаппен показал лучшее время, Цунода – второй, Сайнс – третий, Мазепин – 14-й.

12. В 29-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» внезапно уступил «Нанту» (1:2), а «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

13. 36 человек привились «Спутником V» от коронавируса на «Газпром Арене» на матче «Зенит» – «Ахмат».

14. Вячеслав Дацик анонсировал на май бой с Александром Емельяненко: «Закодирую тебя от водки навечно».

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