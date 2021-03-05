«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором» (Sport24)

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Ротор Футбол

«Ростов» решил не бойкотировать матч РПЛ с «Ротором», сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что дончане могут отказаться прибыть на игру в знак протеста против судейских ошибок.

Во встрече с «Химками» (0:1) арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда, вопросы у клуба вызвали и другие эпизоды.

Матч «Ротор» – «Ростов» должен пройти 17 марта.

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