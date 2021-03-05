Василий Уткин: «Жирова в сборную вызывают только для того, чтобы продать. Сделку в Россию оформит агентство Агузарова, полагаю»

Журналист Василий Уткин прокомментировал вызов защитника «Зандхаузена» в сборную России на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022.

«Насчет состава сборной. Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.

И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб 2-й Бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание.

Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство », – написал Уткин в телеграм-канале.

идет на 17-м, предпоследнем, месте во второй Бундеслиге.

30-летний Жиров в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате, забил 1 гол, отдал 1 пас, получил 5 желтых и 1 красную карточку. Его статистику смотрите здесь.

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