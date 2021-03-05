ФИФА возбудила дела о нарушении антидопинговых правил в 2013-м в отношении 2 российских игроков и футболистки

сообщила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении двух футболистов и одной футболистки в связи с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные.

Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что в нарушении антидопинговых правил подозревается форвард . В первой половине 2013 года он играл в «Торпедо» на правах аренды из «Спартака», во второй половине – за «Спартак-2».