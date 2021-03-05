Черчесов попросил Арустамяна убрать вопрос о поправках в конституцию из готового интервью. Журналист отказывается (Сергей Егоров)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил журналиста убрать два вопроса из готового интервью, и в связи с этим видео пока не публикуется, сообщил журналист .

«По моей информации, около 3 недель назад состоялось интервью Нобеля со . При сверке тренер потребовал внести косметические (что было оговорено) и монтажно-смысловые (то есть вырезать вопросы-ответы, что не оговаривалось) правки.

Правке (то есть полностью убрать вопрос-ответ) подверглись два вопроса-ответа. Поскольку это интервью смотрела уже куча людей в Доме футбола, и в тусовке о теме говорят с прошлого понедельника, не секрет, какие две темы предлагалось убрать автору.

Первая – тема ютуба – смотрит ли его Черчесов, какие программы. Вторая – тема с поправками в конституцию, за которые прошлым летом агитировал главный тренер сборной.

Нобель как автор интервью на эти две правки не идет, потому что считает такое вмешательство в видос некорректным, и интервью, уже смонтированное, не выходит.

Пока все идет к тому, что интервью без этих двух тем не выйдет и будет большой скандал. Нобель снимал видос для своего канала, и тут через «Матч ТВ» не зайдешь.

Либо есть еще один способ, но тут уже решать только Нобелю. Черчесов уже все решил», – написал Егоров в своем телеграм-канале.