Панарин об обвинениях Назарова: «Сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, расскажу обо всем по окончании сезона»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:5 ОТ) впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, выдвинутые его экс-тренером в «Витязе» Андреем Назаровым.
Ранее тот заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.
Форвард на время покинул расположение «Рейнджерс» и пропустил 9 матчей команды, хотя клуб с самого начала выступил с заявлением в его поддержку.
«Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, я расскажу обо всем по окончании сезона, но сейчас основное внимание надо уделить игре», – приводит слова Панарина журналист USA Today Винс Меркольяно.
Панарин – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: 3 очка, 1-й гол после возвращения и «+2»