Панарин об обвинениях Назарова: «Сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, расскажу обо всем по окончании сезона»

Форвард «Рейнджерс» после матча регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:5 ОТ) впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, выдвинутые его экс-тренером в .

Ранее тот заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Форвард на время покинул расположение и пропустил 9 матчей команды, хотя клуб с самого начала выступил с заявлением в его поддержку.

«Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать, я расскажу обо всем по окончании сезона, но сейчас основное внимание надо уделить игре», – приводит слова Панарина журналист USA Today Винс Меркольяно.

Панарин – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: 3 очка, 1-й гол после возвращения и «+2»