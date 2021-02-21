Месси повторил рекорд Хави по числу матчей за «Барселону». У них по 767 игр

Нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч 27-го тура Ла Лиги против «Уэски».

Это 767-я игра аргентинца в составе сине-гранатовых во всех турнирах. Форвард повторил рекорд экс-полузащитника «Барсы» по количеству матчей за клуб.

В воскресенье нападающий может установить новый рекорд по количеству матчей в составе каталонцев. Это произойдет, если аргентинец выйдет на поле в игре 28-го тура против «Реал Сосьедад».

Месси забил 659 голов и сделал 262 результативные передачи за «Барселону» во всех турнирах.

Игрок присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м. В «Барсе» Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем «Золотого мяча».

В этом сезоне 33-летний футболист провел 24 матча в Ла Лиге, забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полную статистику можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.