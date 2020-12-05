Максименко, Чалов, Лесовой, Кучаев — в заявке России U21 на Евро, Сафонов — нет

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав, вызванный для участия в групповой стадии финальной части чемпионата Европы.
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);
защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»);
полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо» Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»);
нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
Групповой этап Евро состоится с 23 по 31 марта в Венгрии. Россия сыграет в одной группе с Исландией, Францией и Данией, матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Подготовку к молодежному чемпионату Европы сборная России начнет 18 марта в Новогорске, где до 20-го числа пройдут тренировочные занятия.
В связи с травмами в групповой стадии финальной части чемпионата Европы-2021 не смогут принять участие вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), полузащитник Максим Глушенков («Химки») и защитник Алексей Татаев («Млада Болеслав»).