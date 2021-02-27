Переход вингера «Локо» Иосифова в «Вильярреал» согласован, остались детали (As)

Вингер близок к переходу в «Вильярреал».

Стороны договорились о сделке, осталось уладить незначительные нюансы, сообщает As.

19-летний игрок присоединится к , но будет регулярно работать с основой.

Первым об интересе «Вильярреала» к россиянину сообщил Betting Insider.

Контракт футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне Иосифов провел 6 матчей за основной состав московской команды, в том числе дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Баварией». Его статистику можно посмотреть здесь.