Поражение ЦСКА, «Спартак» уже 2-й, золото Большунова и Ступак, возвращение Панарина, «Реал» сокращает отставание и другие новости утра

1. Тульский «Арсенал» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1) после серии из 10 матчей без побед в РПЛ. «Зенит» разнес «Ахмат» (4:0), а «Спартак» вышел на 2-е место, победив «Динамо» (2:1). «Урал» выиграл у «Ротора» (1:0), прервал серию из 5 матчей без побед в чемпионате.

На вершине таблицы такая ситуация: «Зенит» опережает «Спартак» на 4 очка, ЦСКА – на 5 в РПЛ.

2. 🥇 Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км в финале Кубка мира в Энгадине, Клэбо – 2-й, Мальцев – 6-й.

🥇 Россиянка Юлия Ступак выиграла женскую гонку на 10 км, Сорина – 9-я, Непряева – 25-я.

3. Французский биатлонист француз Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место, Йоханнес Бо – 2-й, Елисеев – 10-й, Логинов – 17-й.

У женщин сильнее всех была норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок Лариса Куклина – 37-я. Таким образом, Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2020/21.

4. «Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1) на 91-й минуте. Бензема сделал дубль. «Атлетико» не забил «Хетафе» (0:0), так что отрыв от «Реала» сократился до 6 очков. «Барса» в 7 баллах позади, она играет 15 марта с «Уэской».

5. Защитника Марио Фернандеса унесли с поля на носилках. Ломовицкий случайно наступил шипами на голову игроку ЦСКА. Как сообщил клуб, у футболиста ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Ожидается, что он будет готов сыграть с «Зенитом».

6. В АПЛ «Манчестер Сити» дежурно разгромил «Фулхэм» (3:0), «Челси» и «Лидс» сыграли вничью (0:0), «Эвертон» уступил «Бернли» (1:2). Все результаты дня – тут.

7. Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа – первый игрок, который не встал на колено перед матчем АПЛ. Он заявил, что этот жест стал обыденной процедурой.

8. НХЛ. Овечкин забил 716-й гол в карьере и помог «Вашингтону» победить «Филадельфию», до Фила Эспозито осталась одна шайба. Все результаты дня – здесь.

9. В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Боттас показал лучшее время, Гасли – 2-й, Стролл – 3-й, Мазепин – 14-й. Хэмилтон вылетел в гравий.

10. В Бундеслиге «Бавария» сохранила 1-е место, победив «Вердер» (3:1). Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» (2:0) благодаря голам 16-летнего Мукоко и Брандта. Все результаты дня – здесь.

11. НБА. Трипл-дабл Рэндла помог «Нью-Йорку» победить «Оклахому» и другие результаты.

12. Игрока юношеской команды «Локомотива» 2004 года рождения избили футболисты «Чертаново» после матча. РФС запросил информацию об инциденте.

13. Защитник МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову. Клуб сообщил, что врачи борются за его жизнь.

14. Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Марселе, победив Мэтью Эбдена.

Цитаты дня.

Тренер сборной Норвегии по лыжам: «Для нас вдохновение – смотреть на Большунова. Эта картина будет висеть у нас до Олимпиады, он будет нарисован на стене в туалете»

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Роналду после вылета «Юве» из ЛЧ: «Настоящие чемпионы никогда не сломаются! Важно то, как быстро встаешь на ноги»

Александр Емельяненко: «В школе был твердый троечник. Сейчас у меня два высших образования. Я декан»

Лукашенко о «Динамо» – СКА: «Вы же видели судейство: просто сломали игру. Несправедливо и некрасиво»

«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся». Тренер «Ахмата» Нагайцев о фоле Бериши на Барриосе