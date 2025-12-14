  • Спортс
  Виталий Кафанов: «Сафонов сыграл при Шевалье в заявке – это говорит о доверии тренеров «ПСЖ». После серии игр без ошибок вратарь забирает место в основе»
Виталий Кафанов: «Сафонов сыграл при Шевалье в заявке – это говорит о доверии тренеров «ПСЖ». После серии игр без ошибок вратарь забирает место в основе»

Виталий Кафанов: тренер «ПСЖ» доверяет Сафонову.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у Люки Шевалье в «ПСЖ».

Вчера 26-летний голкипер сборной России сыграл в Лиге 1 против «Меца» (3:2). Он провел третий матч подряд.

«Раз Шевалье на скамейке, значит, он готов к матчу – больного вратаря не включили бы в заявку. И то, что при этом в стартовом составе вышел Сафонов, говорит о многом – о доверии тренеров.

Сейчас, безусловно, все идет по восходящей для Матвея. Самыми сложными были первый и второй матч с точки зрения получения права играть в дальнейших матчах, после третьей встречи уже можно говорить о серии игр. А там, где идет серия игр без ошибок, вратарь потихонечку забирает себе место основного голкипера и начинает заслуживать себе право на ошибку.

Сейчас совсем неважно, как чувствует себя Шевалье. Важно, как наш голкипер будет дальше пользоваться этим шансом. Думаю, он очень голоден до игр, и эти три матча его ни капельки не расслабили и не успокоили. Уверен, что Матвей и дальше будет выжимать максимум из каждого матча», – сказал Кафанов.

У Сафонова 3-й матч подряд – теперь при здоровом Шевалье. Пропустил два от последнего места

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
