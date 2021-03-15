«Химки» – на грани банкротства. Клуб проходит аудит (Василий Конов)

Подмосковные в ближайшее время могут признать банкротом.

Уже несколько дней в клубе идет аудит, сообщает журналист Василий Конов.

«Баскетбольные «Химки» в критическом положении. Все гораздо серьезнее, чем можно было подумать», – написал Конов.

Ранее сообщалось, что игроки «Химок» не получают зарплату на протяжении трех месяцев.

Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков до погашения долга, который превысил 250 млн рублей. Подмосковный клуб обвиняется в нарушении статьи 32 Правил финансовой стабильности и честной игры (FSFPR).