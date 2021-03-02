Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» одолел «Эльче»

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27-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Валенсией» (1:0). 

В субботу, 13 марта, «Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1), а «Атлетико» играет на выезде с «Хетафе»

В воскресенье, 14 марта, «Реал Сосьедад» проведет гостевой матч с «Гранадой», а в Севилье состоится дерби между «Севильей» и «Бетисом»

В понедельник, 15 марта, тур завершится матчем «Барселона» – «Уэска». 

Чемпионат Испании

27-й тур

Алавес – Кадис 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
13 марта, 16.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36, пенальти Хоселу, 1:1 – 84, пенальти Алекс Фернандес.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лежен, Лагуардиа, Дуарте, Пина, Ману Гарсия, Мендес (Кордоба, 79), Пельистри (Пере Понс, 85), Риоха (Лукас Перес, 65), Хоселу.
КадисЛедесма, Фали Хименес, Эспино, Кала, Маркос Мауро (Сальви Санчес, 6), Алекс Фернандес, Йонссон, Хосе Мари (Гарридо, 90), Переа (Искьердо, 90), Собрино (Малбашич, 83), Негредо (Шапонич, 83).
Предупреждения:
Сальви Санчес (34), Пина (70), Фали Хименес (74), Ману Гарсия (80), Шапонич (90).
Удаление:
Ману Гарсия (81).

 

Реал Мадрид – Эльче 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
13 марта, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 61 Кальво, 1:1 – 73 Бензема, 2:1 – 90 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
ЭльчеБадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).
Предупреждения:
Бензема (37), Каррильо (69).

 

Осасуна – Вальядолид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 марта, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаЭррера, Санчес, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Брашанац (Торро, 69), Рубен Гарсия (Хони Родригес, 70), Монкайола (Мартинес, 85), Барха, Будимир, Кальери (Адриан, 77).
ВальядолидРоберто, Янко, Эль-Ямик (Бруно Гонсалес, 85), Оласа, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 79), Алькарас, Орельяна, Плано (Перес, 90), Гвардиола, Вейсман (Кодро, 80).
Предупреждения:
Гвардиола (21), Барха (24), Хоакин Фернандес (34), Вейсман (56), Монкайола (85).

 

Хетафе – Атлетико 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 марта, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
ХетафеСория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес, Унал.
АтлетикоОблак, Савич, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско, Корреа, Суарес.
Предупреждения:
Савич (45), Хименес (45).

 

Сельта – Атлетик
Дата проведения
14 марта, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Реал Сосьедад
Дата проведения
14 марта, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Вильярреал
Дата проведения
14 марта, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Бетис
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Уэска
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Леванте – Валенсия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 18 Рохер Марти.
ЛевантеФернандес, Клерк, Дуарте (Робер, 59), Мирамон (Сон, 85), Везу, Рочина (Тоньо, 85), Вукчевич, Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).
ВаленсияСиллессен, Гильямон (Алекс Бланко, 76), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш, Тьерри Коррейя (Джейсон, 85), Олива (Муса, 85), Диакаби, Гамейро (Кутроне, 76).
Предупреждения:
Везу (4), Джейсон (30), Тони Лато (34), Барди (39), Диакаби (61), Вукчевич (75), Вальехо (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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