Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» одолел «Эльче»

27-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Валенсией» (1:0).

В субботу, 13 марта, «Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1), а играет на выезде с .

В воскресенье, 14 марта, проведет гостевой матч с «Гранадой», а в Севилье состоится дерби между «Севильей» и .

В понедельник, 15 марта, тур завершится матчем – «Уэска».

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги