Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» одолел «Эльче»

27-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Леванте» и «Валенсией» (1:0).
В субботу, 13 марта, «Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1), а «Атлетико» играет на выезде с «Хетафе».
В воскресенье, 14 марта, «Реал Сосьедад» проведет гостевой матч с «Гранадой», а в Севилье состоится дерби между «Севильей» и «Бетисом».
В понедельник, 15 марта, тур завершится матчем «Барселона» – «Уэска».
27-й тур
- Дата проведения
- 13 марта, 16.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 36, пенальти Хоселу, 1:1 – 84, пенальти Алекс Фернандес.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лежен, Лагуардиа, Дуарте, Пина, Ману Гарсия, Мендес (Кордоба, 79), Пельистри (Пере Понс, 85), Риоха (Лукас Перес, 65), Хоселу.
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Кадис –
Ледесма, Фали Хименес, Эспино, Кала, Маркос Мауро (Сальви Санчес, 6), Алекс Фернандес, Йонссон, Хосе Мари (Гарридо, 90), Переа (Искьердо, 90), Собрино (Малбашич, 83), Негредо (Шапонич, 83).
- Предупреждения:
- Сальви Санчес (34), Пина (70), Фали Хименес (74), Ману Гарсия (80), Шапонич (90).
- Удаление:
- Ману Гарсия (81).
- Дата проведения
- 13 марта, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
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Эльче –
Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).
- Дата проведения
- 13 марта, 20.30, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Санчес, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Брашанац (Торро, 69), Рубен Гарсия (Хони Родригес, 70), Монкайола (Мартинес, 85), Барха, Будимир, Кальери (Адриан, 77).
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Вальядолид –
Роберто, Янко, Эль-Ямик (Бруно Гонсалес, 85), Оласа, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 79), Алькарас, Орельяна, Плано (Перес, 90), Гвардиола, Вейсман (Кодро, 80).
- Предупреждения:
- Гвардиола (21), Барха (24), Хоакин Фернандес (34), Вейсман (56), Монкайола (85).
- Дата проведения
- 13 марта, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес, Унал.
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Атлетико –
Облак, Савич, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско, Корреа, Суарес.
- Дата проведения
- 14 марта, 16.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 14 марта, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 14 марта, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Гол:
- 1:0 – 18 Рохер Марти.
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Леванте –
Фернандес, Клерк, Дуарте (Робер, 59), Мирамон (Сон, 85), Везу, Рочина (Тоньо, 85), Вукчевич, Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).
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Валенсия –
Силлессен, Гильямон (Алекс Бланко, 76), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш, Тьерри Коррейя (Джейсон, 85), Олива (Муса, 85), Диакаби, Гамейро (Кутроне, 76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.