Власти Тамбова не намерены финансировать развитие футбола в регионе в 2021-м, хотя это было условием получения «Тамбовом» денег от РФС («Р-Спорт»)

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Александр Никитин Тамбов Р-Спорт деньги Футбол

Власти Тамбовской области не намерены финансировать развитие футбола в регионе в этом году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение о выделении денег до сих пор не принято, хотя ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин согласовал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, где говорилось о решении выделить деньги. Это было одним из условий получения «Тамбовом» выплат от РФС, необходимых для продолжения сезона.

«Изначально речь шла о сумме 207 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение долгов клуба. Потом она снизилась до 80 миллионов, но и этих денег на данный момент нет. Все это происходит на фоне личных обещаний и гарантий, которые губернатор Тамбовской области давал в декабре руководству РФС и РПЛ», – сообщил источник.

Грехи нашего футбола на примере «Тамбова». Лень, политика, обман и некомпетентность

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья