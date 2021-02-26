Власти Тамбова не намерены финансировать развитие футбола в регионе в 2021-м, хотя это было условием получения «Тамбовом» денег от РФС («Р-Спорт»)

Власти Тамбовской области не намерены финансировать развитие футбола в регионе в этом году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение о выделении денег до сих пор не принято, хотя ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин согласовал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, где говорилось о решении выделить деньги. Это было одним из условий получения «Тамбовом» выплат от РФС, необходимых для продолжения сезона.

«Изначально речь шла о сумме 207 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение долгов клуба. Потом она снизилась до 80 миллионов, но и этих денег на данный момент нет. Все это происходит на фоне личных обещаний и гарантий, которые губернатор Тамбовской области давал в декабре руководству РФС и , – сообщил источник.

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