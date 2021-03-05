Бразильский тренер, обвиняемый в домогательствах к 14-летней в Эстонии: «Почему возраст должен мешать, если у нас взаимные чувства?»

Тренер Жетулио Аурелио Фредо прокомментировал обвинения в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.

Ранее бывшая эстонская футболистка Миа Белле Трисна, которой сейчас 27 лет, заявила, что тренер лишил ее девственности, когда ей было 14. Эстонский футбольный союз (ЭФС) открыл дисциплинарное дело в отношении бразильца, его трудовой договор приостановлен.

«Я не принуждал ее ни к чему. У нее возникли ко мне чувства, как и у меня к ней. Наши отношения закончились, когда ей был 21 год.

Вместе ходили на свидания и не скрывали, что мы пара. Я любил ее, покупал подарки и отправлял в путешествия. У меня были к ней чувства, и я помогал ей, когда она находилась в США. Если была необходимость, то я даже высылал ей деньги.

Почему должен мешать возраст, если у нас взаимные чувства? Если возникает любовь к девушке, то возраст ничего не значит.

Моя команда поддерживает меня. Родители тоже. Иногда даже мне дают деньги на бензин, чтобы я довез их детей до дома», – сказал тренер, которому на момент описываемых событий было 52 года.

Возраст сексуального согласия в Эстонии – 14 лет.