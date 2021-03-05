Судьи РПЛ опять чудят, провал биатлонисток, хет-трик Капризова, Панарин возвращается, Агуэро вместо Месси в «Барсе», Роналду хочет в «Реал», «Салават» зарубится с «Ак Барсом» и другие новости

1. Новый тур РПЛ, новые ошибки судей. Находящиеся в мощнейшей форме «Химки» минимально обыграли «Ростов» благодаря голу Мирзову, который вновь огорчил свою бывшую команду, но обсуждали после матча судейство Лапочкина. В первую очередь – отмененный после ВАР гол Али Соу из-за призрачного офсайда, хотя у Карпина есть вопросы и к другим решениям рефери. Экс-судья Федотов указал на очевидную ошибку арбитров, «Ростов» потребует объяснений.

2. Женская сборная России крайне неудачно выступила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону, наши девушки не попали даже в топ-20. Из 6 россиянок только одна заработала очки. Победу одержала Тириль Экхофф, она и лидирует в общем зачете.

3. В Кубке Гагарина определились все участники 2-го раунда – нас ждет дерби «Ак Барса» и «Салавата». Последнюю путевку выхватила «Магнитка», обыгравшая в 6-м матче «Барыс».

4. Вернувшийся недавно к тренировкам Артемий Панарин может сыграть за «Рейнджерс» уже в ближайшем матче. Хлебушек рвется в бой и чувствует себя отлично, одноклубники счастливы от одного его появления на льду.

5. CAS отклонил запрос на использование российскими спортсменами «Катюши» на Олимпиадах вместо гимна.

6. «Барселона» попробует подписать Агуэро, если Месси все же уйдет по завершении сезона. В приглашении Лео уверен «ПСЖ», хотя вариант с «Ман Сити» тоже исключать нельзя. Нужен «Барсе» и Холанд, ради которого клуб готов отпустить Коутиньо и Гризманна. Французу опять досталось – на этот раз от Стоичкова.

Появились слухи, что Лапорта хочет позвать на «Камп Ноу» Нагельсманна, но другие источники утверждают, что у Кумана есть кредит доверия.

7. Роналду задумался о возвращении в «Реал», чтобы еще раз выиграть Лигу чемпионов. «Юве» не против, но продать португальца нужно не менее чем за 29 млн евро. Агент Криштиану уже на связи с «Мадридом».

8. В стартовом матче 27-го тура Серии А «Аталанта» обыграла «Специю» (3:1), Миранчук, увы, остался в запасе. Кокорина на поле тоже не ждите – игру с «Беневенто» он пропустит из-за травмы.

9. Гвардиола признан лучшим тренером месяца в АПЛ 2-й раз подряд, а Гюндогана вновь назвали лучшим футболистом.

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов – Холанд, в Лиге Европы им стал Кейн.

10. В Бахрейне прошли первые предсезонные тесты «Формулы-1». Лучшее время показал Ферстаппен, Мазепин – 15-й.

11. НХЛ. Кирилл Капризов сделал первый хет-трик в лиге и помог «Миннесоте» всухую разобраться с «Аризоной».

«Сент-Луис» уступил «Вегасу» по буллитам, Владимир Тарасенко забросил за «блюзменов» – это его первый гол в НХЛ с октября 2019 года.

Все результаты дня – здесь.

12. НБА. «Филадельфия» переиграла «Вашингтон» на выезде, «Новый Орлеан» не оставил шансов «Кливленду» и другие результаты.

13. В Евролиге «Зенит» проиграл «Олимпиакосу», упустив 17-очковое преимущество.

14. Российские теннисисты Рублев и Карацев выиграли парный турнир в Дохе.

15. Депутат Госдумы Драчев сделал запрос в Генпрокуратуру о проведении антидопинговой проверки в российском биатлоне.

Цитаты дня

Шварц об отмене карточки Фомина: «Удивлены этой хорошей новостью. По Жиго комментировать не буду, не в моей компетенции»

Федун о решениях по желтым Жиго и Фомина: «Выглядит странно. Теория заговора тут же возникает у болельщиков «Спартака»

Сергей Овчинников: «С Гончаренко у нас разное понимание человеческих отношений. Методы диктатуры в футболе сейчас не работают»

Александр Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России. В Германии можешь публично поругать Меркель, здесь все боятся открыть рот. Ваши деньги уходят»

Зидан об Азаре: «Он разнесет вас всех к чертовой матери, когда наберет форму. У Эдена долгий контракт, он добьется успеха в «Реале»

Рудковская о том, может ли Загитова перейти к Плющенко: «Вопрос, возьмет ли ее Евгений. Он дозированно всех принимает»