Коман приехал на Mercedes, а не на Audi на тренировку «Баварии». Его не пустили на парковку, игрок заплатит штраф 50 тысяч евро

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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман выплатит 50 тысяч евро в качестве штрафа.

Футболист приехал на тренировку на своей личной машине Mercedes, а не на служебной Audi.

Охрана не пустила Комана на подземную автостоянку. Свой автомобиль француз оставил на улице. Теперь игрока обяжут выплатить денежный штраф.

Футболистам мюнхенского клуба положено пользоваться автомобилями, представленными спонсором – Audi и VW Group.

Игроки должны использовать служебные автомобили, приезжая на тренировки, игры, деловые встречи. Об этом правиле в январе сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

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