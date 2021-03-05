Коман приехал на Mercedes, а не на Audi на тренировку «Баварии». Его не пустили на парковку, игрок заплатит штраф 50 тысяч евро

Полузащитник выплатит 50 тысяч евро в качестве штрафа.

Футболист приехал на тренировку на своей личной машине Mercedes, а не на служебной Audi.

Охрана не пустила Комана на подземную автостоянку. Свой автомобиль француз оставил на улице. Теперь игрока обяжут выплатить денежный штраф.

Футболистам мюнхенского клуба положено пользоваться автомобилями, представленными спонсором – Audi и VW Group.

Игроки должны использовать служебные автомобили, приезжая на тренировки, игры, деловые встречи. Об этом правиле в январе сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.