«Почему вы Украину называете банановой республикой? Мы что, все обезьяны для вас?» Президент «Олимпика» – главе судей УАФ Лучи

Президент «Олимпика» критически высказался в адрес главы комитета арбитров УАФ .

– Хочу снять маску с сеньора Лучи. Хочу снять двуличие. Для всех он показан, какой он справедливый и честный.

В наши руки попали распечатки действующего телеграм-канала УАФ. Данный чат создал и сам администрирует сеньор Лучи для общения с подчиненными арбитрами , первой и второй лиг.

В этом чате господин Лучи не выбирает выражений. Видно все презрительное отношение к нашей стране, людям в украинском футболе, руководителям, функционерам, игрокам, тренерам, президентам, капитанам команд.

Я представлю все это общественности. Мы сделаем рассылку президенту УАФ, комитету этики и честной игры, в адрес всех клубов УПЛ, чтобы все ознакомились, что на самом деле творится в судейском комитете.

Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете.

Будьте уважительны к функционерам, которые вкладывают со своего кармана. Не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается – только вы. Вы даже со своими подчиненными ведете разговор как со скотами.

Если мы что-то не говорим, это не значит, что мы что-то не знаем. Пора приоткрыть, что у нас творится в комитете. Это большая опухоль сегодня. И ее нужно оперировать, причем срочно. А докторами будут наши болельщики.

– Откуда вы взяли заявление о банановой республике?

– Я вам передам минимум 20 подписантов, которые присутствовали на этой встрече.

Их там было человек где-то 100, это было на сборах в Турции, когда Лучи высказывался в адрес нашей страны, – передает слова Гельзина Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Бомбардир».

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