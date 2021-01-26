Дебют Кокорина за «Фиорентину», «Тамбов» подал иск о банкротстве, Мазепин без флага и гимна России в «Формуле-1» и другие новости утра

1. Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя на замену в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (0:2). Вот статистика 29-летнего россиянина: 9 касаний мяча, 9 передач – все точные, 21 минута на поле.

2. «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юрлица. 322,45 млн рублей – сумма требований. «Спартак», ЦСКА и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду.

3. В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» проиграла «Барысу» (2:3), «Магнитка» была сильнее «Ак Барса» (3:0), «Торпедо» победило московское «Динамо» (3:2 Б), ЦСКА справился с «Сочи» (2:0) и другие результаты дня.

«Сибирь» потеряла шансы на плей-офф, а «Автомобилист» и «Барыс» вышли. Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке.

4. Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира. Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов – в предварительном составе на смешанную эстафету.

5. НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Флорида» обыграла «Нэшвилл», «Сан-Хосе» по буллитам победил «Анахайм», «Вегас» разгромил «Лос-Анджелес», а «Филадельфия» проиграла «Бостону».

6. Женская команда по фигурному катанию выиграла прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала, оторвавшись от мужчин более чем 50 баллов.

Щербакова, Валиева, Тарасова и Морозов попали в команду Загитовой («Красная машина») на турнире фигуристов, Трусова, Туктамышева, Степанова и Букин – в команду Медведевой («Время первых»).

7. НБА. «Торонто» нанес поражение «Бруклину» (123:117). Паскаль Сиакам и Кайл Лаури в сумме набрали 63 очка. 34 балла Джейсона Тейтума помогли «Бостону» одержать гостевую победу над «Клипперс» (119:115) и другие результаты.

8. «Бавария» победила «Герту» в гостях (1:0) в 20-м туре чемпионата Германии. Роберт Левандовски не забил с пенальти впервые за 2 года, поляк реализовал 17 ударов за это время. Клуб из Мюнхена выиграла 5 матчей подряд в Бундеслиге с общим счетом 12:2.

9. ATP Cup. В полуфинале Россия обыграла Германию, Италия – Испанию.

Жеребьевка Australian Open. Медведев и Рублев попали в одну четверть сетки, Хачанов стартует матчем против Вукича. Павлюченкова стартует матчем с Осакой, Гаспарян – с Мугурусой, Кудерметова попала в четверть с Сереной.

10. Сборная России установит личный рекорд по числу медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине и проиграет только Норвегии. Такой вот прогноз от Gracenote. А пока Олимпийский комитет России получил от МОК официальное приглашение на Игры в Китае.

11. Пилот «Хааса» Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна России. Все из-за санкций от WADA.

12. Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за прием фуросемида, он выпил лекарство жены. Да еще и УЕФА подтвердил, что Аллер не сыграет в ЛЕ из-за ошибки «Аякса» с заявкой. За форварда заплатили рекордные 22,5 млн евро.

13. «Зенит» проиграл «Фенербахче» (84:92) в гостевом матче Евролиги, «Панатинаикос» оказался сильнее «Олимпиакоса» (88:77), «Реал» уступил «Басконии» (64:84).

14. Салах – лучший футболист десятилетия в Африке, Мане – 2-й, Марез – 3-й. Сон Хын Мин – лучший игрок десятилетия в Азии, Хонда – второй. Кейлор Навас – лучший в КОНКАКАФ, Чичарито и Демпси – в тройке. Все это по версии IFFHS.

15. Василий Березуцкий перевел 3 млн рублей на лечение ноги вратарю сборной России по пляжному футболу Андрею Бухлицкому.

16. Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин вызвал главного тренера «Северстали» на бой по правилам ММА: «Готов дать отпор за каждого пацана, которого ты унижал». Андрей Разин ответил: «Пусть живот уберет сначала. Он умолял взять его на просмотр, называл лучшим тренером» и «Слава Бузовой мешает, что ли».

17. Концерт Noize MC на «ВТБ Арене» отменили из-за поддержки рэпером Алексея Навального и белорусской оппозиции.

Цитаты дня:

Генсек Федерации бокса России о протестах: «Провокаторы выходят на незаконные митинги, а боксеры готовы выйти на законный – в поддержку Путина»

Хитцльспергер об ЛГБТ и футболе: «То, что я стал директором «Штутгарта», – признак прогресса. Даже 5 лет назад это было невозможно»

Экс-глава фан-клуба «Спартака» об отношении болельщиков к Навальному: «Всем фиолетово, скорее. У людей семьи, работа, движухи»

Евгения Медведева: «Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику или слухи. 99,9% из них были неправдой»

Зидан – журналистам: «Реал» выиграл Ла Лигу не 10 лет назад. Проявите уважение. Скажите в лицо: хотим, чтобы ты ушел»

Черчесов о вакцинации: «Мы не можем заставить человека, но это правильное решение для тех, кто часть команды»

Леонид Слуцкий: «Лимит – это больше про популизм. Не вижу, какие преимущества он нам дал»

Петр Ян: «В России жизнь точно лучше не становится. Либо богатый, либо бедный»