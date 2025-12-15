Гол Висенте в ворота «Реала» засчитали после проверки ВАР. Судья Элиана Фернандес зафиксировала офсайд у хавбека «Алавеса»

Гол «Алавеса» в ворота «Реала» засчитали благодаря ВАР.

Гол «Алавеса» в ворота «Реала» во втором тайме засчитали после проверки ВАР.

«Алавес» принимает «Реал» в матче 16-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала » забил полузащитник «Алавеса » Карлос Висенте , вышедший на поле за минуту до этого. Судья на бровке Элиана Фернандес зафиксировала офсайд, но после просмотра видеоповтора главный арбитр Виктор Гарсия Вердура засчитал гол.