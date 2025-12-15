  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Висенте в ворота «Реала» засчитали после проверки ВАР. Судья Элиана Фернандес зафиксировала офсайд у хавбека «Алавеса»
19

Гол Висенте в ворота «Реала» засчитали после проверки ВАР. Судья Элиана Фернандес зафиксировала офсайд у хавбека «Алавеса»

Гол «Алавеса» в ворота «Реала» засчитали благодаря ВАР.

Гол «Алавеса» в ворота «Реала» во втором тайме засчитали после проверки ВАР.

«Алавес» принимает «Реал» в матче 16-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» забил полузащитник «Алавеса» Карлос Висенте, вышедший на поле за минуту до этого. Судья на бровке Элиана Фернандес зафиксировала офсайд, но после просмотра видеоповтора главный арбитр Виктор Гарсия Вердура засчитал гол.

Что делать с Хаби Алонсо?31890 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАлавес
logoКарлос Висенте
видеоповторы
Виктор Гарсия Вердура
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
16 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
27 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Алдонин о лечении от рака: «Врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом, слава богу. Обязательно со всем справлюсь»
57 секунд назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
14 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
26 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
31 минуту назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
42 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
44 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38