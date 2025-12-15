Гол Висенте в ворота «Реала» засчитали после проверки ВАР. Судья Элиана Фернандес зафиксировала офсайд у хавбека «Алавеса»
Гол «Алавеса» в ворота «Реала» засчитали благодаря ВАР.
Гол «Алавеса» в ворота «Реала» во втором тайме засчитали после проверки ВАР.
«Алавес» принимает «Реал» в матче 16-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» забил полузащитник «Алавеса» Карлос Висенте, вышедший на поле за минуту до этого. Судья на бровке Элиана Фернандес зафиксировала офсайд, но после просмотра видеоповтора главный арбитр Виктор Гарсия Вердура засчитал гол.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
