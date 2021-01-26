Прыжковый фестиваль на командном турнире в Москве. Валиева, Трусова, Щербакова, Алиев и Коляда выйдут на лед

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5 февраля на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве пройдет прыжковый фестиваль.

В первом раунде каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков.

Оценивать спортсменов будут той же системе баллов, что и на официальных соревнованиях.

Командный турнир сборной России

Москва

5 февраля

Прыжковый фестиваль

Начало – 15.00 по московскому времени

Участники

Женщины

Камила Валиева

Александра Трусова

Анна Щербакова

Елизавета Туктамышева

Мужчины

Дмитрий Алиев

Макар Игнатов

Михаил Коляда

Андрей Мозалев

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