Прыжковый фестиваль на командном турнире в Москве. Валиева, Трусова, Щербакова, Алиев и Коляда выйдут на лед

5 февраля на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве пройдет прыжковый фестиваль.

В первом раунде каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков.

Оценивать спортсменов будут той же системе баллов, что и на официальных соревнованиях.

Командный турнир сборной России

Москва

5 февраля

Прыжковый фестиваль

Начало – 15.00 по московскому времени

Участники

Женщины

Мужчины

Дмитрий Алиев

Макар Игнатов

Андрей Мозалев