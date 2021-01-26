Прыжковый фестиваль на командном турнире в Москве. Валиева, Трусова, Щербакова, Алиев и Коляда выйдут на лед

5 февраля на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве пройдет прыжковый фестиваль.
В первом раунде каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков.
Оценивать спортсменов будут той же системе баллов, что и на официальных соревнованиях.
Командный турнир сборной России
Москва
5 февраля
Прыжковый фестиваль
Начало – 15.00 по московскому времени
Участники
Женщины
Мужчины