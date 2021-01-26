Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя на замену в игре с «Интером»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину».

29-летний россиянин появился на поле на 73-й минуте матча Серии А с (0:2), заменив .

Напомним, Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в конце января.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Фиорентина» – «Интер».

Владелец «Фиорентины» – самый богатый в Серии А. Тогда почему они покупают Кокорина?