Клубы РПЛ помогут «Тамбову», Дюков остался главой РФС, Тухель победил Жозе, Овечкин – 7-й по голам в истории НХЛ, Косторную заменит Хромых и другие новости утра

1. РПЛ приняла решение помочь «Тамбову», который оказался в кризисной финансовой ситуации. Клубы РПЛ дадут «Тамбову» игроков в бесплатную аренду, спонсоры лиги выделят 51 млн рублей. «Рубин» готов не только дать футболистов, но и платить им зарплату.

2. Александр Дюков переизбран на пост президента РФС. Он был единственным кандидатом. Глава «Зенита» Илюхина, Федун, Гинер, Сайманов и Галицкий вошли в исполком РФС.

3. «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) благодаря голу Жоржиньо с пенальти и обошел «шпор» в таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» уже 3 поражения подряд – такое происходит второй раз при Моуринью.

4. Сборная России в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году и РПЛ в топ-6 УЕФА к 2025 году. Такие задачи поставил РФС.

5. НХЛ. Овечкин забил 709-й гол в карьере в матче с «Рейнджерс» и вышел на единоличное 7-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 709 голами.

Панарин в этом матче сделал ассистентский хет-трик и помог нью-йоркцам победить. Все результаты дня – здесь.

6. Форвард Криштиану Роналду и «Ювентус» могут продлить контракт до 2023 года.

7. «Ливерпулю» и «Лейпцигу» не разрешили сыграть в Германии. Матч Лиги чемпионов может пройти на нейтральном поле.

8. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не контактировал с «ПСЖ», «Ман Сити» или другими клубами. Решение о будущем он примет в конце сезона.

9. Фигурист Евгений Семененко победил на чемпионате России среди юниоров, Голубев – 2-й, Рухин – 3-й. Акатьева выиграла в состязаниях девушек, Петросян – 2-я, Муравьева – 3-я.

10. КХЛ. СКА в овертайме обыграл «Локомотив», «Салават» победил рижское «Динамо» по буллитам и другие результаты.

11. Майя Хромых заменит Алену Косторную на командном турнире фигуристов в Москве.

12. Пилот Льюис Хэмилтон и «Мерседес» согласовали контракт по схеме «1+1» на €40 млн за год с «опцией Ферстаппена», пишет F1-Insider.

13. Российский нападающий Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером». Возможно, он дебютирует уже в пятницу.

14. ЦСКА интересен норвежский хавбек Бохинен. Клуб сделал предложение «Стабеку». Кроме того, армейцы интересуются Рондоном. Пишут, что экс-форвард «Зенита» не против перехода.

15. НБА. 40 очков Убре помогли «Голден Стэйт» разгромить «Даллас» и другие результаты.

16. Евролига. ЦСКА на выезде проиграл «Валенсии» (103:105 ОТ), победитель был выявлен только во втором овертайме. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 37 очков.

17. Товарищеские матчи. Дубль Шапи принес «Краснодару» победу над «Ростовом», «Зенит» разгромил «Ноа», «Динамо» обыграло «Кайрат»/

18. Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания. Он заявил, что женщины слишком много говорят на заседаниях.

Цитаты дня.

Сергей Прядкин: «Губернатор Тамбовской области извинился, что не выполнил обещание по строительству стадиона»

Жозе Моуринью: «Не думаю, что тренировать «Челси» очень сложно. Я брал АПЛ трижды, Анчелотти и Конте становились чемпионами»

Жерар Пике: «85% судей поддерживают «Реал». Как им не свистеть в его пользу?»

Президент «Урала»: «В честь чего клубы должны помогать «Тамбову»? У меня у самого не очень хорошо с деньгами»

13-летняя фигуристка Петросян о произвольной программе: «Недавно Армения проиграла войну Азербайджану. Мне важно подбодрить мой народ»