«Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юрлица. 322,45 млн рублей – сумма требований

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов».

НП «ФК «Тамбов» – прежнее юридическое лицо клуба, отмечает ТАСС.

Сумма исковых требований составила 322 449 677,52 рублей. Пока иск не принят к производству.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает финансовые проблемы. Долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей.

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить