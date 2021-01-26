Главный тренер выразил свое отношение к лимиту на легионеров в .

– Современный футбол построен на приобретении легионеров. Правильно ли это? Есть ведь опыт «Атлетика» из Бильбао, в котором играют только баски.

– Дело не в том, что «Атлетик» просто захотел иметь собственных воспитанников. Или «Сосьедад» сейчас формируется. У них вся система заточена под это. Желание великолепное, но нельзя реализовать его в отдельно взятом клубе. Нужна инфраструктура.

– В свое время в российском футболе был принят лимит. При всех его минусах он все-таки задает курс на своих игроков.

– Я работал в Премьер-лиге и в долимитный период. В том числе руководил «Москвой» во время знаменитой игры 2005 года с московским «Динамо», когда «Динамо» вышло с 11 легионерами. Я не увидел, что поколение, взращенное в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита.

На мой взгляд, важнее заниматься развитием детско-юношеской инфраструктуры, обучением тренеров, нежели чем-то другим. Иногда спрашивают, почему в Исландии так, а у нас – так? Потому что в Исландии 300 манежей, в шаговой доступности у каждого ребенка. В нашей стране от Сибири до Дальнего Востока нет ни одного. Все дети тренируются с ноября по март в зале 20×40.

Лимит – это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз – и сделал. Это не работа на перспективу, и я не вижу, какие преимущества нам дал лимит. Когда мы приводим в защиту лимита чемпионат мира 2018 года, это не совсем этично. А что если вспомнить Евро-2008? Все то поколение сборной было выращено без него, – поделился мнением Слуцкий.