Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира

Сборная России по биатлону допущена к чемпионату мира в полном составе.

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», – сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В состав мужской команды на ЧМ вошли , Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, , и Карим Халили.

В женской команде – Светлана Миронова, Евгения Павлова, , Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

WADA требует, чтобы состав на биатлонный ЧМ согласовали с ними. Это еще зачем? Неужели под ударом Логинов?