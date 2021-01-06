Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира

Сборная России по биатлону допущена к чемпионату мира в полном составе.
«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», – сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).
В состав мужской команды на ЧМ вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
В женской команде – Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.
Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
WADA требует, чтобы состав на биатлонный ЧМ согласовали с ними. Это еще зачем? Неужели под ударом Логинов?