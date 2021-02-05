ATP Cup. 1/2 финала. Медведев играет со Зверевым, Фоньини – с Каррено-Бустой, Рублев победил Штруффа

В субботу на ATP Cup Россия играет с Германией, Испания – с Италией.
Результаты первого, второго и третьего дня.
ATP Cup
Командный турнир ATP
2 – 7 февраля 2021
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Германия – Россия – 0:1
- Дата проведения
- 6 февраля, 02.09
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.11
Кевин Кравиц (Германия) / Андреас Мис (Германия) – Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия)
- Дата проведения
- 6 февраля, 05.00
Италия – Испания – 0:0
- Дата проведения
- 6 февраля, 02.09
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.30
Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
- Дата проведения
- 6 февраля, 05.00