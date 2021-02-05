ATP Cup. 1/2 финала. Медведев играет со Зверевым, Фоньини – с Каррено-Бустой, Рублев победил Штруффа

Теги результаты ATP ATP Cup Теннис

В субботу на ATP Cup Россия играет с Германией, Испания – с Италией.

Результаты первого, второго и третьего дня.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 7 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Германия – Россия – 0:1

Андрей Рублев (Россия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
3:6|6:1|6:2
Дата проведения
6 февраля, 02.09
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Даниил Медведев (Россия)
4:1
Дата проведения
6 февраля, 04.11
Онлайн матча

 

Кевин Кравиц (Германия) / Андреас Мис (Германия) Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
6 февраля, 05.00
Онлайн матча

Италия – Испания – 0:0

Фабио Фоньини (Италия) Пабло Каррено-Буста (Испания)
6:2|1:6|3:1
Дата проведения
6 февраля, 02.09
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
6 февраля, 03.30
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания)
Дата проведения
6 февраля, 05.00
Онлайн матча

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья