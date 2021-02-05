ATP Cup. 1/2 финала. Медведев играет со Зверевым, Фоньини – с Каррено-Бустой, Рублев победил Штруффа

В субботу на ATP Cup Россия играет с Германией, Испания – с Италией.

Результаты первого, второго и третьего дня.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 7 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Германия – Россия – 0:1



Италия – Испания – 0:0

