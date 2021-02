Левандовски не забил с пенальти впервые за 2 года. Он реализовал 17 ударов за это время

Нападающий «Баварии» не реализовал пенальти в матче 20-го тура Бундеслиги с «Гертой» (1:0, первый тайм).

Вратарь берлинского клуба угадал направление удара польского форварда и отбил удар.

Левандовски не реализовал пенальти впервые с 27 января 2019 года, тогда он не смог с точки поразить ворота «Штутгарта» (4:1).

За эти два года поляк забил с 11-метровой отметки 17 голов за клуб и сборную.

There was snow chance this one was getting past Rune Jarstein 🚫#BSCFCB 0-0 pic.twitter.com/v66sqKXjSb