Australian Open. Павлюченкова стартует матчем с Осакой, Гаспарян – с Мугурусой, Кудерметова попала в четверть с Сереной

В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. В женской сетке сыграют 12 россиянок.
В верхней четверти из топ-сеяных оказались Эшли Барти (1) и Каролина Плишкова (6). Австралийка сыграет с Данкой Ковинич, чешка – с Жасмин Паолини.
Екатерина Александрова (29) начнет матчем с Мартиной Тревисан, Светлана Кузнецова – с Барборой Стрыцовой.
Во вторую четверть попали София Кенин (4) и Элина Свитолина (5). Действующая чемпионка стартует против Мэддисон Инглис (WC), а Свитолина встретится с Мари Бузковой.
В этой же четверти двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко (12) в первом круге сыграет с Джессикой Пегулой. Мария Саккари (20) поборется с Кристиной Младенович, Юлия Путинцева (26) – со Слоун Стивенс.
В третьей четверти посеяны Бьянка Андрееску (8) и Наоми Осака (3). Андрееску начнет турнир матчем против Михаэлы Бузарнеску (LL), а Осака – против Анастасии Павлюченковой.
Петра Квитова (9) попала на Грет Миннен. Маргарита Гаспарян (LL) сыграет с Гарбиньей Мугурусой (14), Людмила Самсонова (Q) – с Паулой Бадосой. Победив испанок, во втором круге россиянки смогут выйти друг на друга.
В нижней четверти выступят Арина Соболенко (7) и Симона Халеп (2). Белоруска сыграет с Викторией Кужмовой, а румынка стартует против Лизетт Кабреры.
Серена Уильямс (10) встретится с Лаурой Зигемунд, Ига Швентек (15) – с Арантой Рус. Дарья Касаткина начнет матчем с Кати Болтер и во втором круге может сыграть с Соболенко, Валерия Савиных (Q) встретится с Ализе Корне.
Анастасия Потапова попала на Элисон Риск (24), Вера Звонарева – на Елену Рыбакину (17). Вероника Кудерметова (32) сыграет с Мартой Костюк, на сильнейшую в этом матче выйдет Варвара Грачева или Анна Блинкова.
Полностью сетка здесь.