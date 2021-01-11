НБА. «Бруклин» против «Торонто», «Клипперс» примут «Бостон» и другие матчи

В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

Дюрэнта, Ирвинга и Хардена встретится с чемпионом-2019 .

«Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе сыграют с Тейтума и Брауна.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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