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    НБА. «Бруклин» против «Торонто», «Клипперс» примут «Бостон» и другие матчи

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    В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

    «Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена встретится с чемпионом-2019 «Торонто».

    «Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе сыграют с «Бостоном» Тейтума и Брауна.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Новый Орлеан
    Дата проведения
    6 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Чикаго
    Дата проведения
    6 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Торонто
    Дата проведения
    6 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Милуоки
    Дата проведения
    6 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Юта
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Майами – Вашингтон
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Миннесота
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Детройт
    Дата проведения
    6 февраля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Бостон
    Дата проведения
    6 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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