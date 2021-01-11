НБА. «Бруклин» против «Торонто», «Клипперс» примут «Бостон» и другие матчи

В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена встретится с чемпионом-2019 «Торонто».
«Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе сыграют с «Бостоном» Тейтума и Брауна.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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