Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира по лыжам. Он побеждает второй сезон подряд

Российский лыжник обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира за четыре этапа до конца турнира.

Сейчас в активе Большунова 1613 очков, вторым идет с 774 очками. Якимушкин пропустит два ближайших этапа Кубка мира и потеряет математические шансы обогнать Большунова.

У остальных соперников нет даже теоритических шансов опередить россиянина – в розыгрыше Кубка мира осталось 875 очков, а француз , идущий третьим, уступает 1025 очков.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции.

Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», – сообщил тренер Якимушкина, .

Таким образом, Большунов выиграет Большой хрустальный глобус второй сезон подряд. В прошлом году он стал первым российским лыжником, победившим в общем зачете КМ.