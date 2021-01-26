Салах – лучший футболист десятилетия в Африке, Мане – 2-й, Марез – 3-й (IFFHS)

Названы три лучших игрока десятилетия в Африке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг вошли лучшие футболисты из стран, входящих в , в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим игроком десятилетия в Африке признали нападающего и сборной Египта Мохамеда Салаха. Второе место занял его одноклубник, сенегалец .

Третье место занял вингер и сборной Алжира Рияд Марез.

Салах, Мане, Обамеянг, Яя Туре и Марез – в сборной Африки десятилетия (IFFHS)