Салах – лучший футболист десятилетия в Африке, Мане – 2-й, Марез – 3-й (IFFHS)

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Названы три лучших игрока десятилетия в Африке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг вошли лучшие футболисты из стран, входящих в Конфедерацию африканского футбола, в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим игроком десятилетия в Африке признали нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. Второе место занял его одноклубник, сенегалец Садьо Мане.

Третье место занял вингер «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез.

Салах, Мане, Обамеянг, Яя Туре и Марез – в сборной Африки десятилетия (IFFHS)

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