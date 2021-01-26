Дебют Кокорина за «Фиорентину»: 9 касаний мяча, 9 передач – все точные, 21 минута на поле

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче Серии А с «Интером» (0:2).

29-летний россиянин вышел на замену на 73-й минуте и с учетом добавленного времени провел на поле 21 минуту.

За это время бывший форвард «Спартака» 9 раз коснулся мяча и отдал 9 пасов (точность – 100%).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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