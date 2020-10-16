Евролига. «Зенит» в гостях у «Фенербахче», «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом» и другие матчи

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В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с турецким «Фенербахче».

В Греции состоится дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос», во встрече испанских команд «Реал» примет «Басконию». 

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Зенит Россия 75:74 (4 четверть)
Дата проведения
5 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Де Коло (18), Гудурич (15), Веселы (12), Улановас (8), Дювериоглу (2) – старт; Браун (5), Пьер (4), Эдди (3), Бартель (2), Перес (0), Махмутоглу (0), О’Куинн (0).
Зенит
Томас (17), Риверс (11), Пангос (8), Зубков (5), Понитка (4) – старт; Бэрон (13), Гудайтис (10), Трушкин (4), Пушков (2), Захаров (0), Фридзон (0), Холлинз (0).

Олимпиакос Греция  –  Панатинаикос OPAP Греция 18:21 (2 четверть)
Дата проведения
5 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Дженкинс (5), Принтезис (3), Эллис (2), Слукас (0), Харрисон (0).
Панатинаикос OPAP
Сент-Рос (7), Уайт (5), Митоглу (4), Папапетру (3), Бентил (0).

Бавария Германия  –  Альба Германия
Дата проведения
5 февраля, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Реал Испания  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 17-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 15-8, Бавария Германия – 14-9, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-10, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 13-10, Валенсия Испания – 12-12, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 10-13, Виллербан Франция – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Альба Германия – 8-15, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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