Евролига. «Зенит» в гостях у «Фенербахче», «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом» и другие матчи

В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с турецким «Фенербахче».

В Греции состоится дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос», во встрече испанских команд «Реал» примет «Басконию».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 17-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 15-8, Бавария Германия – 14-9, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-10, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 13-10, Валенсия Испания – 12-12, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 10-13, Виллербан Франция – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Альба Германия – 8-15, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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