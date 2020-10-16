Евролига. «Зенит» в гостях у «Фенербахче», «Олимпиакос» сразится с «Панатинаикосом» и другие матчи

В пятницу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с турецким «Фенербахче».
В Греции состоится дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос», во встрече испанских команд «Реал» примет «Басконию».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Де Коло (18), Гудурич (15), Веселы (12), Улановас (8), Дювериоглу (2) – старт; Браун (5), Пьер (4), Эдди (3), Бартель (2), Перес (0), Махмутоглу (0), О’Куинн (0).
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 17-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 15-8, Бавария Германия – 14-9, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-10, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 13-10, Валенсия Испания – 12-12, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 10-13, Виллербан Франция – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Альба Германия – 8-15, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.