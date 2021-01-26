Зидан – журналистам: «Реал» выиграл Ла Лигу не 10 лет назад. Проявите уважение. Скажите в лицо: хотим, чтобы ты ушел»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан резко ответил на вопрос о своем будущем во время пресс-конференции. 

«В прошлом году мы выиграли Ла Лигу. Мы. «Реал»... В следующем сезоне, возможно, придется внести некоторые изменения. Но в этом у нас есть право на борьбу. Давайте бороться.

Мы выиграли чемпионат в прошлом году, а не 10 лет назад. Проявите немного уважения к этому.

Вы [журналисты] много говорите. Но вы должны взять на себя ответственность. Скажи мне в лицо: я хочу, чтобы ты ушел. Или: мы хотим, чтобы ты ушел. Но ты должен сказать мне это в лицо, а не за спиной.

Я отвечаю за команду. Если что-то не работает, нужно посмотреть, кто несет ответственность. В следующем сезоне наверняка нужно будет что-то сделать. Но в этом году команда заслуживает того, чтобы продолжать [в этом составе].

В один день я ухожу [из «Реала»], на следующий – нет, затем мы играем вничью или проигрываем, снова разговоры об отставке. Каждый раз, когда у нас плохой матч, меня спрашивают об этом. Я не заслуживаю такого обращения.

Я немного зол, я был изолирован две недели [из-за коронавируса] и с нетерпением жду возможности выйти и показать, что буду биться до конца», – сказал Зидан.

Зидан ни разу не брал Кубок Испании. Игроком получал 0:4 от «Мальорки» и 1:6 от «Сарагосы», а тренером трижды вылетал в 1/4

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