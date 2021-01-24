Фейерверк от «Барсы», поражение «Ливерпуля», снятие Косторной, новая травма Азара, Кокорин может сыграть с «Интером» и другие новости утра

1. «Барселона» в сумасшедшем матче дожала «Гранаду» (5:3) в овертайме, проигрывая 0:2 к 88-й минуте, и вышла в полуфинал Кубка Испании. Гризманн сделал дубль и отдал 2 ассиста. «Леванте» выбил «Вильярреал» благодаря голу на 121-й минуте.

2. «Ливерпуль» опустился на 4-е место в АПЛ, проиграв «Брайтону» (0:1). Отставание от «Сити» – 7 очков, а матч с командой Гвардиолы – уже в это воскресенье. «Ман Сити» выиграл 13-й матч подряд – у «Бернли» (2:0). Остальные результаты – здесь.

3. КХЛ. «Динамо» забило 5 голов «Йокериту», «Спартак» выиграл у «Куньлуня», «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу». «Трактор» и «Торпедо» вышли в плей-офф.

4. Российская фигуристка Алена Косторная снялась с командного турнира сборной России в Москве.

5. Члены британского парламента из-за списка Навального призвали запретить «Челси» и «Эвертону» участвовать в международных проектах за связь с Абрамовичем и Усмановым.

6. «Спартак» и «Динамо» сыграют 20 февраля. Появилось расписание 1/8 финала Бетсити Кубка России.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Сергачев набрал очки в 3-м матче подряд. «Бостон» победил «Филадельфию».

8. ATP Cup. Медведев и Рублев вывели Россию в 1/2 финала, Циципас обыграл де Минаура.

Тем временем матчи четверга на 6 турнирах в Мельбурне отменены из-за ковида у работника карантинного отеля.

9. Логинов, Латыпов, Миронова и Акимова вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира-2021 в Поклюке.

10. Фигуристка Софья Муравьева выиграла короткую программу на чемпионате России среди юниоров, Акатьева – 2-я, Самоделкина – 4-я.

11. Полузащитник «Реала» Эден Азар снова получил повреждение. Он пропустит 3-6 недель из-за травмы мышц левого бедра. Игра с «Аталантой» – 24 февраля.

12. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет сыграть с «Интером» уже в пятницу. Сообщается, что все необходимые документы оформлены.

13. НБА. «Даллас» взял верх над «Атлантой», «Вашингтон» победил «Майами». Другие результаты – здесь.

14. «Наполи» и «Аталанта» не забили в 1-м матче полуфинала Кубка Италии. Миранчук остался в запасе.

15. МОК опубликовал правила поведения для спортсменов на Олимпиаде в Токио. Им нельзя посещать соревнования в качестве зрителей и необходимо отправлять отчеты о здоровье. Зрителям рекомендовано поддерживать спортсменов только аплодисментами, без кричалок и песен.

16. «Лейпциг» получит техническое поражение, если «Ливерпуль» не пустят в Германию или не будет найдено нейтральное поле. Матч Лиги чемпионов запланирован на 16 февраля.

17. На Олимпиаде-2022 будут использовать канадский размер площадки, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

18. Роналду, Левандовски, Иньеста, ван Дейк, Рамос – в сборной Европы десятилетия по версии IFFHS. Роналду – лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос – 2-й, Нойер – 3-й. Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке, Неймар – 2-й, Дани Алвес – 3-й.

Цитаты дня.

Кафельников о приговоре Навальному: «Не мог представить, что мне будет так стыдно за происходящее в родной стране»

Радимов о «Спартаке»: «Что ж там за змеиное логово такое? Сколько позориться можно? Офигевал от интервью экс-спартачей»

Гашек о приговоре Навальному: «Выживет ли он в тюрьме? Если да, это будет великое возвращение!»

Александр Дюков: «Россия – футбольная страна, но пока не в числе лидеров. Мы среди лучших по инфраструктуре клубов, стадионам»

«Что идешь, ####?». Судья – Зарипову, удаленному до конца матча с «Автомобилистом»

Моссаковский о задержаниях протестующих: «В семье, где отец не объясняет действий, а только заносит ремень, никогда не будет нормальных отношений с детьми»