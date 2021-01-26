Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за прием фуросемида. Он выпил лекарство жены

УЕФА дисквалифицировал вратаря «Аякса» Андре Онана на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
После внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года в моче 24-летнего игрока обнаружили фуросемид.
Дисквалификация начинает действовать с сегодняшнего дня и распространяется на все соревнования.
«Аякс» пояснил, что 30 октября камерунец почувствовал себя плохо и принял таблетку лекарства, которое было прописано его жене.
Комиссия постановила, что в действиях Онана не было злого умысла, но спортсмен все равно должен был следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.
Онана и «Аякс» оспорят решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).