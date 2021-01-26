Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за прием фуросемида. Он выпил лекарство жены

дисквалифицировал вратаря на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

После внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года в моче 24-летнего игрока обнаружили фуросемид.

Дисквалификация начинает действовать с сегодняшнего дня и распространяется на все соревнования.

«Аякс» пояснил, что 30 октября камерунец почувствовал себя плохо и принял таблетку лекарства, которое было прописано его жене.

Комиссия постановила, что в действиях Онана не было злого умысла, но спортсмен все равно должен был следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.

Онана и «Аякс» оспорят решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).