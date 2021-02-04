Щербакова, Валиева, Тарасова и Морозов попали в команду Загитовой на турнире фигуристов, Трусова, Туктамышева, Степанова и Букин – в команду Медведевой

Сегодня прошла жеребьевка командного турнира «Кубок Первого канала» в Москве. Капитаны Евгения Медведева и Алина Загитова набрали фигуристов в свои команды.
Короткую программу спортсмены представят 6 февраля, произвольную – 7-го.
Команда Загитовой
Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Команда Медведевой
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко
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