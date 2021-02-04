Щербакова, Валиева, Тарасова и Морозов попали в команду Загитовой на турнире фигуристов, Трусова, Туктамышева, Степанова и Букин – в команду Медведевой

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Андрей Багин Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Александр Галлямов Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Анна Щербакова Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аннабель Морозова Андрей Мозалев Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых Марк Кондратюк командный турнир в Москве Фигурное катание

Сегодня прошла жеребьевка командного турнира «Кубок Первого канала» в Москве. Капитаны  Евгения Медведева и Алина Загитова набрали фигуристов в свои команды.

Короткую программу спортсмены представят 6 февраля, произвольную – 7-го. 

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Медведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко

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