Щербакова, Валиева, Тарасова и Морозов попали в команду Загитовой на турнире фигуристов, Трусова, Туктамышева, Степанова и Букин – в команду Медведевой

Сегодня прошла жеребьевка командного турнира «Кубок Первого канала» в Москве. Капитаны и набрали фигуристов в свои команды.

Короткую программу спортсмены представят 6 февраля, произвольную – 7-го.

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Медведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко

В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера

Расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию в Москве