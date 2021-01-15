Олимпийский комитет России получил от МОК официальное приглашение на Олимпиаду-2022 в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация получила официальное приглашение на Олимпиаду-2022 в Пекине от Международного олимпийского комитета ( ).

«Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры – это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов.

приглашен на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении .

Полученное нами приглашение – простой и понятный ответ на вопрос, как наши олимпийцы поедут на Игры. Ни о каком нейтральном статусе, который по-прежнему почему-то упоминается в отдельных комментариях, речь не идет. Это нужно четко понимать. Благодарим за приглашение Международный олимпийский комитет и готовы достойно представлять Россию в Пекине», – сказал Поздняков.

В декабре Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупных международных стартов на два года, российские спортсмены смогут выступать на Играх в составе команды ОКР, но без национального флага и гимна.

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