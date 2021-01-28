Хитцльспергер об ЛГБТ и футболе: «То, что я стал директором «Штутгарта», – признак прогресса. Даже 5 лет назад это было невозможно»

Спортивный директор поделился мнением об изменениях в отношении к гомосексуализму в футболе.

«Последние семь лет были фантастическим путешествием. Тот факт, что я стал спортивным директором одного из крупнейших клубов Германии, – признак прогресса. 10 лет назад подобное было невозможно – даже пять лет назад.

После каминг-аута 7 лет назад моя жизнь изменилась к лучшему. Недавно кто-то оскорбил меня в соцсетях на почве гомофобии, но это меня больше не задевает. Я достаточно уверен в себе, чтобы это меня больше не волновало.

Но для тех людей, которые не сделали публичного признания, которые не рассказали своим друзьям и семьям, это действительно болезненно.

На футбольных стадионах много людей, которые не согласны с дискриминацией, но нужно, чтобы кто-то встал перед и сказал [гомофобу]: «Мы это не принимаем».

Я чувствую, что фанаты стали более открыты к этому, но мы не можем искоренить гомофобию, и нам нужны смелые люди, которые бы встали и высказались», – сказал немец.

В 2014 году после завершения игровой карьеры Хитцльспергер признался, что является гомосексуалистом.