Australian Open. Медведев и Рублев попали в одну четверть сетки, Хачанов стартует матчем против Вукича

В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open.

Даниил Медведев (4) и Андрей Рублев (7) попали в одну – третью – четверть сетки. Первая ракетка России сыграет с Вашеком Поспишилом, а вторая – с Янником Ганфманном.

В первой четверти восьмикратный чемпион Новак Джокович (1) стартует матчем против Жереми Шарди, а Александр Зверев (6) встретится с Маркосом Гироном.

Во вторую четверть попали Доминик Тим (3), который поборется с Михаилом Кукушкиным, и Диего Шварцман (8), соперником которого в первом круге станет Элиас Имер.

В этой четверти в первом круге Аслан Карацев дебютирует на ТБШ матчем против Джанлуки Маджера. Кроме того, в первом круге встретятся Григор Димитров и финалист-2018 Марин Чилич, а также Денис Шаповалов и Янник Синнер.

Внизу сетки Рафаэль Надаль (2) стартует матчем против Ласло Дьере. В его четверть из топ-8 попал Стефанос Циципас (5), которого в первом круге ждет встреча с Жилем Симоном.

В этой же четверти Карен Хачанов (26) поборется с Александром Вукичем, а Роман Сафиуллин в своем первом матче в основе «Шлема» встретится с Ильей Ивашко.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на самый веселый инстаграм о теннисе