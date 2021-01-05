Генсек Федерации бокса России о протестах: «Провокаторы выходят на незаконные митинги, а боксеры готовы выйти на законный – в поддержку Путина»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что готов вывести боксеров на улицу в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Федерация бокса России занимается не только развитием бокса, но и патриотическим воспитанием детей, которые приходят к нам в залы.

Мы рассказываем об истории нашей страны, о том, что такое любить родину, что такое традиционные семейные ценности.

То, что сейчас происходит на улицах, – нарушение закона – главного принципа правового государства.

И мы, боксеры, понимаем, что нашу молодежь хотят склонить к их нарушению провокаторы, руководствующиеся не идейными ценностями, а вполне материальными, и готовы им объяснить, что этого делать нельзя. По-боксерски.

Например, прийти к нам в зал, надеть перчатки – и выплеснуть там свой негатив, который они выплескивают на сотрудников правоохранительных органов, перевести его в спортивную тональность.

И еще. Вот они выходят на незаконные митинги. А мы готовы выйти на законный, показать, что поддерживаем Владимира Владимировича Путина.

Боксеры – это уникальная общность людей. Мы никогда не остаемся в стороне. Боксеры всегда были защитниками родины», – заявил Щекутьев.

Какие законы уважает Федерация бокса? Пугает, что она на стороне тех, кто бьет безоружных дубинками

Генсек Федерации бокса России – про несогласованные акции протеста: «Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует»