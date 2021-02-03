«Автомобилист» и «Барыс» вышли в плей-офф. Определены все участники Кубка Гагарина на Востоке

«Автомобилист» и гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как «Сибирь» проиграла клубу из Нур-Султана (2:3) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Автомобилист» имеет на счету 61 балл после 53 игр и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Барыс» идет на 7-м месте с 62 очками после 53 матчей.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции: , , , , «Торпедо», , «Барыс» и .