«Автомобилист» и «Барыс» вышли в плей-офф. Определены все участники Кубка Гагарина на Востоке

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«Автомобилист» и «Барыс» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как «Сибирь» проиграла клубу из Нур-Султана (2:3) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Автомобилист» имеет на счету 61 балл после 53 игр и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Барыс» идет на 7-м месте с 62 очками после 53 матчей.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават», «Торпедо», «Трактор», «Барыс» и «Автомобилист».

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