Людучин вызвал Разина на бой по правилам ММА: «Готов дать отпор за каждого пацана, которого ты унижал»

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин заявил, что хочет подраться с главным тренером по правилам MMA.

«Хочу ответить диванным комментаторам, кто называет меня нытиком и говорит, что я испугался Разина.

Я никого не испугался и готов высказать все это Разину в лицо на том языке, который он понимает и проповедует.

Андрей Владимирович, ты хотел драться раз на раз и вызывал на бой молодых парней. А как насчет выйти со взрослым мужиком?

Я, Рома Людучин, вызываю тебя на бой по правилам MMA. Давай выйдем на ринг и решим, кто прав. Как мужики. Я готов выйти и дать отпор за каждого пацана, которого ты оскорблял и унижал в раздевалках», – сказал Людучин.

«Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», – написал Людучин в подписи к видео с обращением.

Роман Людучин: «Разин создавал персональный ад для игроков. Он делил людей на касты «крысенышей», «змеенышей» и «предателей»

Роман Людучин: «Мне рассказали, что Разин любит подавлять молодых. Его презирает большинство игроков»

Вы знаете Разина, который дрался и ходил по льду с голым торсом – но его команды всегда играют ярко. Интервью, полное харизмы