«МЮ» забил девяточку «Саутгемптону», дубль Криша «Интеру», ЧМ по хоккею пройдет только в Риге, Неймар остается, Карреру стравили с Паршивлюком и другие новости

1. 22-й тур АПЛ только стартовал, а уже подарил нам несколько крышесносящих историй! Сначала «Арсенал» проиграл «Вулвз» (2:1), ведя в счете и оставшись вдевятером после удалений Давида Луиза (очередного!) и Бернда Лено. Причем красная карточка бразильцу возмутила и его самого, и Микеля Артету.

Ну а затем «Манчестер Юнайтед» просто смял «Саутгемптон» (бедолаги со 2-й минуты играли в меньшинстве), отгрузив девять голов и повторив рекорд Премьер-лиги. Команду Хазенхюттля второй сезон подряд наказали так сурово.

2. «Ювентус» сделал первый шаг к финалу Кубка Италии, обыграв в гостях «Интер» (2:1) в первом полуфинале. Затащил, естественно, Криштиану, сделавший дубль. Даже «Реал» не удержался и поздравил португальскую легенду. А не менее великий Буффон провел 1100-й матч в карьере.

3. ЧМ-2021 официально пройдет только в Риге. Фазель жалеет белорусов, но все равно приглашает на турнир, а российские депутаты главу ИИХФ осуждают за политическое решение и ждут, что Латвия не справится с организацией. Будут ли пускать на матчи зрителей, пока не известно.

4. Неймар остается. Контракт с «ПСЖ» на четыре года согласован. Видимо, дружба с Мбаппе сыграла свою роль. И долги «Барсы» тоже.

5. Паршивлюк откровенно рассказал, как его из «Спартака» выдавливали ветераны команды, к которым якобы прислушался Каррера. Итальянец пришел в ярость – такого не было, но факты в этой истории говорят о правоте Сергея.

6. Представители российского спорта не остались в стороне после приговора Алексею Навальному. Александр Шмурнов назвал происходящее произволом («закон есть, но некто по праву силы пользуется им в своих интересах»), Василий Уткин – скотством, а Василий Березуцкий опубликовал цитату из «1984» Оруэлла. А ведь ровно 2 года и 8 месяцев назад в России было совсем по-другому.

7. Скандал в «Марселе» – Андре Виллаш-Боаш отправлен в отставку за то, что публично выступил против трансфера, оформленного без его согласия.

8. НХЛ. Голы Гурьянова и Радулова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус», у которого 2 очками отметился Григоренко. Очередная шайба Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго». Все результаты дня – здесь.

9. На ATP Cup Россия обыграла Аргентину: Рублев был сильнее Пельи, а Медведев одолел Шварцмана – это его восьмая подряд победа над соперником из топ-10.

10. Месси принес «Барсе» 619 млн евро с 2017 года и генерирует 30% дохода клуба. Бывший вице-президент клуба Жорди Местре уверяет, что зарплата капитана по карману каталонцам.

11. НБА. Трипл-дабл Хардена и 39 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Клипперс» и другие результаты.

12. В КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо», но матч запомнился очень некрасивым поведением Ковальчука, Сошников прервал затянувшуюся безголевую серию и помог ЦСКА победить «Динамо» из Риги, «Северсталь» одолела «Локомотив» и оторвалась на 6 очков от 8-го места на Западе. Все результаты дня – здесь.

13. Мало нам тонущего «Тамбова», так еще «Ротор» и «Крылья Советов» могут не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем в следующем сезоне.

14. Представлен регламент прыжкового фестиваля на командном турнире в Москве: фигуристы проведут три раунда, в финальном исполнят каскады из пяти элементов.

Цитаты дня

Андронов после приговора Навальному: «Прекрасная Россия будущего есть. А нас тащат в прошлое – где Сталин, вертухаи и колбаса из дерьма»

Паршивлюк о геях в футболе: «В голове не укладывается, но это наши стереотипы. Мне бы хотелось нормально реагировать»

Иан Райт о борьбе с расизмом: «Как только включаются белые – что-то происходит. Флойду пришлось расстаться с жизнью, чтобы мы попытались что-то изменить»

Денис Глушаков: «Без «Спартака» российскому футболу было бы скучно. Новость выходит – и сразу шум, гам»

Абрамович о расизме в адрес Джеймса: «После дня памяти жертв Холокоста выясняется, что мы не усвоили уроки прошлого. Это шокирует»

Игорь Дивеев: «Без лимита наши игроки начали бы конкурировать с более мастеровитыми футболистами из Европы»