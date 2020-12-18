Прогноз Gracenote: Сборная России установит личный рекорд по числу медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине и проиграет только Норвегии

Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен Пекин-2022 Калгари-1988 сборная СССР Биатлон

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

По мнению Gracenote, которая публикует прогнозы перед каждыми Олимпийскими играми, общий медальный зачет выиграет сборная Норвегии. Россия (которая будет выступать на Играх под нейтральным флагом) станет шестой по числу золотых медалей и второй по общему числу наград.

Агентство прогнозирует, что российские спортсмены возьмут на Играх 34 медали – это больше, чем сборные России или СССР когда-либо брали на зимних Олимпиадах. Рекорд СССР – 29 наград в Калгари-1988, рекорд России – 29 медалей (на данный момент) в Сочи-2014.

В Пхенчхане-2018 российские спортсмены завоевали 17 наград (2-6-9).

Прогноз общего медального зачета в Пекине-2022

1. Норвегия – 25 золото – 7 серебро – 9 бронза (41)

2. Германия – 12-12-7 (31)

3. США – 11-6-7 (24)

4. Швейцария – 9-4-6 (19)

5. Голландия – 7-9-5 (21)

6. Россия – 6-13-15 (34)

7. Канада – 5-8-8 (21)

8. Франция – 5-5-7 (17)

9. Италия – 5-4-5 (14)

10. Южная Корея – 5-4-2 (11)

Медальный зачет Сочи-2014 изменился в 8-й раз: у России – минус золото из-за бана Устюгова, Норвегия теперь лидер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья