Прогноз Gracenote: Сборная России установит личный рекорд по числу медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине и проиграет только Норвегии

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу зимней Олимпиады-2022 в .

По мнению Gracenote, которая публикует прогнозы перед каждыми Олимпийскими играми, общий медальный зачет выиграет сборная Норвегии. Россия (которая будет выступать на Играх под нейтральным флагом) станет шестой по числу золотых медалей и второй по общему числу наград.

Агентство прогнозирует, что российские спортсмены возьмут на Играх 34 медали – это больше, чем сборные России или СССР когда-либо брали на зимних Олимпиадах. Рекорд СССР – 29 наград в , рекорд России – 29 медалей (на данный момент) в Сочи-2014.

В Пхенчхане-2018 российские спортсмены завоевали 17 наград (2-6-9).

Прогноз общего медального зачета в Пекине-2022

1. Норвегия – 25 золото – 7 серебро – 9 бронза (41)

2. Германия – 12-12-7 (31)

3. США – 11-6-7 (24)

4. Швейцария – 9-4-6 (19)

5. Голландия – 7-9-5 (21)

6. Россия – 6-13-15 (34)

7. Канада – 5-8-8 (21)

8. Франция – 5-5-7 (17)

9. Италия – 5-4-5 (14)

10. Южная Корея – 5-4-2 (11)

Медальный зачет Сочи-2014 изменился в 8-й раз: у России – минус золото из-за бана Устюгова, Норвегия теперь лидер