Петр Ян: «В России жизнь точно лучше не становится. Либо богатый, либо бедный»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением относительно социально-экономической ситуации в России.

«Ситуация в России подходит к тому моменту, что становится ненормальной. Она уже давно ненормальная. Думаю, Москвой Россия не ограничивается.

Если в Москве есть жизнь, есть развитие, куда вся молодежь стремится попасть, чтобы зарабатывать, то еще есть регионы, которые населены, и им нужно тоже уделять внимание.

Жизнь точно лучше не становится. Она на какой-то уровень вышла… Либо богатый, либо бедный. Умная страна не нужна, так как умный человек знает, что сказать, им тяжело управлять.

И мы должны быть умными. Мы имеем полное право высказываться и требовать каких-то условий.

Я живу в России и жил раньше в отдаленных уголках страны. Знаю, что происходит.

Я дерусь за Россию, мне не хочется находиться в стороне, потому что у меня огромная семья, которая также живет, преодолевая сложности, установленные государством», – рассказал Ян.

Петр Ян: «Собираюсь сломать и уничтожить Стерлинга. Я полон решимости доказать всем, что заслуживаю быть чемпионом»

«Петр шутит?» Ян выложил ролик с бездомным, а потом удалил его